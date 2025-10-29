NAPREDAK IZGUBIO I OD TRAYALA. PRVOLIGAŠ ZASLUŽENO U 1/8 KUPA SRBIJE

Fudbaleri Trayala iz Kruševca priredili su je još jedno iznenađenje u Kupu Srbije, pošto su eliminisali FK Napredak.

Trayal je, kao domaćin, u derbiju Kruševca savladao Napredak sa 3:0. Strelci za Trayal bili su Abubakir Mujdinov u 11. i 76. minutu i David Ivić u 45.

„Apsolutno zasluženo i ubedljivo – 3:0 su slavili fudbaleri Trayala, dotukli u potpunosti našu ekipu, koja nije napravila ni jednu ozbiljnu šansu. Na suprotnoj strani Gumari, evidentno silno motivisani, nametnuli su se od početka utakmice, imali prava rešenja u svakom trenutku, postizali golove posle lepih akcija i poraz je bio logičan epilog“, stoji na zvaničnom sajtu FK Napredak.