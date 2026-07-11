DAN PREVENTIVNIH KARDIOVASKULARNIH PREGLEDA U SUBOTU, 19. JULA, OD 7 DO 15 ČASOVA U ZGRADI DIJAGNOSTIČKOG CENTRA

Dom zdravlja Kruševac i Opšta bolnica Kruševac organizuju Dan preventivnih kardiovaskularnih pregleda, koji će biti održan u subotu, 19. jula, od 7 do 15 časova u zgradi Dijagnostičkog centra. Cilj zajedničke akcije je rano otkrivanje faktora rizika i kardiovaskularnih oboljenja, kako bi građani kojima je potrebna dodatna dijagnostika i lečenje na vreme bili upućeni na odgovarajuće preglede.

Direktorka Doma zdravlja Kruševac dr Marija Baltić istakla je za kruševačke medije da je prevencija jedan od najvažnijih zadataka zdravstvenog sistema i pozvala građane da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.

Pregledi će se obavljati od 7 do 15 časova u zgradi Dijagnostičkog centra. Za pregled se mogu javiti svi građani, a posebno je upućen apel osobama starijim od 60 godina, koji ne odlaze redovno kod lekara i ne koriste terapiju da se odazovu ovoj akciji.

Takođe, dr Baltić je dodala da su pregledi namenjeni i osobama koje boluju od hroničnih bolesti, a primećuju pogoršanje zdravstvenog stanja.

Tokom akcije građanima će biti omogućeni prijem i trijaža, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, snimanje EKG-a, kao i pregled lekara opšte medicine.

Iz Doma zdravlja i Opšte bolnice pozivaju sve građane da iskoriste ovu priliku i bez uputa i zakazivanja provere svoje zdravstveno stanje, jer rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja i očuvanja zdravlja.

Izvor: TV Plus, Kruševac