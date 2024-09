LETNJI REKORD 2024. – NAJTOPLIJE LETO IKADA

Jun, jul i avgust 2024. su najtopliji letnji meseci do sada i ovo je ubedljivo najtoplije leto ikada sa srednjom letnjom temperaturom od 26.8oC. oboren je rekord leta iz 2012. kada je bilo 25.7oC. (podaci su za Beograd). pri tome, ovaj avgust je najtopliji mesec ikada sa Tsr=28.0oC (od kada postoje redovna merenja – 1888. za Beograd).

JUN 2024. 24.9 oC – najtopliji jun do sada

JUL 2024. 27.4 oC – najtopliji jul do sada

AVGUST 2024. 28.0 oC – najtopliji avgust do sada i najtopliji mesec ikada

Niz toplotnih rekorda od oktobra 2023. je neverovatan i nikada do sada nije zabeležen u tako kratkom vremenskom intervalu. Imali smo najpre najtopliji oktobar 2023. 17.7 oC (prosek 12.7 oC), zatim najtopliji decembar 6.9oC (prosek 2.4oC) i najtopliju godinu 2023. 14.8 oC (prosek 12.0 oC). Zima 2023-2024 (decembar, januar, februar) je najtoplija zima od kada postoje merenja u Beogradu (od 1888.) sa Tsr = 7.3 0C. Takođe, 2023-2024 je najtoplija grejna sezona do sada 10.2 oC (oktobar-mart)

Zatim 2024: najtopliji februar 11.1 oC (prosek 2.2oC), najtopliji mart 12.1 (prosek 7.1oC), drugi najtopliji april 16.2 (prosek 12.3oC), najtopliji jun 24.9 oC (prosek 20.5oC), najtopliji jul 27.4 oC (prosek 22.5oC), najtopliji avgust 28.0 oC (prosek 22.0oC). Ova 2024. godina lako može oboriti toplotni rekord iz 2023. i postati ubedljivo najtoplija godina do sada.

NAJTOPLIJI JUNI OD 1888.

24.9 C, 2024. 24.8 C, 2003. 24.5 C, 2012. 24.1 C, 2017. 5. 9 C, 2019.

NAJTOPLIJI JULI OD 1888.

27.4 oC, 2024. 26.7 oC, 2012. 26.5 oC, 2015. 26.4 oC, 2021. 26.0 oC, 1928. 25.7 oC, 2007.

NAJTOPLIJI AVGUST OD 1888.

28.0 oC, 2024. 26.8 oC, 1992. 26.0 oC, 2012. 26.0 oC, 2017. 25.9 oC, 2015. i 2019.

NAJTOPLIJA LETA od 1888. (JUN+JUL+AVGUST)/3

26.8 oC, 2024. 25.7 oC, 2012. 25.2 oC, 2017. 4. 25.0 oC, 2022. 24.7 oC, 2015. i 2021.

NAJTOPLIJI MESECI OD 1888.

Avgust 2024. 28.0 oC Jul 2024. 27.4 oC Avgust 1992. 26.8 oC Jul 2012. 26.7 oC Jul 2015. 26.5 oC Jul 2021. 26.4 oC

NAJTOPLIJI DAN u Srbiji je bio 24.jul 2007.