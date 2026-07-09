MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL OD 12. DO 19. JULA U VRNJAČKOJ BANJI

Međunarodni vrnjački Karneval održava se od 12. do 19. jula u Vrnjačkoj Banji i predstvalja jednu od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji, koja okuplja veliki broj karnevalskih grupa i posetilaca iz cele Srbije.

Tokom nedelju dana trajanja Karnevala, Vrnjačka Banja je velika scena na kojoj se održava veliki broj maskenbala, festivala, izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, sportskih dešavanja…

Centralni događaj karnevala je Velika međunarodna karnevalska povorka, uz brojne karnevalske grupe iz celog sveta, što garantuje dobru zabavu i provod tokom vrućih letnjih dana.

Vrnjački karneval iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca, kako iz zemlje tako i iz celog sveta, pa je zato, uz sabor trubača u Guči i nekada festivala Egzit, najveća i najposećenija turistička manifestacija.