U RPK KRUŠEVAC ODRŽANA PREZENTACIJA MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA

U Regionalno-privrednoj komori Kruševac održana je prezentacija međunarodnih sajamskih manifestacija, sa ciljem da se domaći privrednici detaljno upoznaju sa predstojećim kalendarom sajmova u svetu. Tokom događaja, privrednicima iz Rasinskog okruga predstavljene su konkretne mogućnosti za učešće kompanija iz Srbije, kao i brojne pogodnosti koje ove manifestacije nude na polju izvoza, internacionalizacije poslovanja i širenja poslovne mreže na inostranim tržištima.

Direktno povezivanje sa stranim kupcima i nastup na međunarodnim sajmovima prepoznati su kao ključni koraci za podizanje konkurentnosti srpske privrede. Nakon prezentacije potpisan je Sporazuma o saradnji između Regionalne privredne komore Кruševac i HELEXPO – Solun, u cilju jačanja privredne saradnje između Republike Srbije i Republike Grčke i daljeg unapređenja internacionalizacije poslovanja kompanija.