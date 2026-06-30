ODRŽAN STRUČNI SKUP O ZNAČAJU SOCIJALNOG DIJALOGA I KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA NA LOKALNOM NIVOU

U Gradskoj upravi je održan stručni skup pod nazivom “Tržište rada i razvoj privrede u Kruševcu”, zajednički odgovori na izazove radne snage i poslovnog okruženja.

Međunarodna organizacija rada uz finansijsku podrsku Evropske unije, sprovodi projekat osnaživanje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji sa ciljem unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za efikasan socijalni dojalog u skladu sa međunarodnim standardima rada i pravnim tekovinama EU, kao i jačanje kapaciteta državne uprave, organizacije poslodavaca i sindikata, nacionalnih i lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta.

Stručni skup u Kruševcu organizuje se u okviru kampanje za podizanje svesti o značaju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na lokalnom nivou.

U fokusu stručnog skupa u Kruševcu, koji je održan u organizaciji Međunarodne organizacije rada, Unijom poslodavaca Srbije i reprezentativnim sindikatima, bile su teme od značaja za razvoj lokalne privrede i tržista rada, uključujući potrebe poslodavaca za kvalifikovanom radnom snagom, kao i saradnju privrede i obrazovnog Sistema.

Projekat “Osnaživanje socijalnog dijaloga u Srbiji” realizuje se u partnerstvu sa ministarstvom za rad, socijalno-ekonomskim savetom i sindikalniom organizacijama.