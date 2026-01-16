MANIFESTACIJA „PRAZNIČNI TRG“ ZAVRŠENA SINOĆ KONCERTOM SANJE VUČIĆ

Manifestacija „Praznični trg“ koja je trajala mesec dana sinoć je završena koncertom pevačice sanje Vučić.

Za građane i goste grada u proteklih mesec dana organizovan je bogat i sadržajan program, osmišljen tako da pruži praznični ugođaj svim generacijama. Završnog dana manifestacije održan je koncert Sanje Vučić, koji je pratio veliki broj Kruševljana, ali i posetilaca iz okolnih mesta.

Manifestaciju je organizovalo Javno preduzeće „Poslovni centar“, uz podršku Turističke organizacije grada Kruševca i pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

Praznična manifestacija trajala je od 15. decembra do 15. januara i tokom mesec dana organizovani su muzički i zabavni sadržaji u kojima su uživale sve generacije.