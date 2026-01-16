Jefimija TV, Kruševac

MANIFESTACIJA „PRAZNIČNI TRG“ ZAVRŠENA SINOĆ KONCERTOM SANJE VUČIĆ

ByGoran Nikolić

jan 16, 2026

Manifestacija „Praznični trg“ koja je trajala mesec dana sinoć je završena koncertom pevačice sanje Vučić.

Za građane i goste grada u proteklih mesec dana organizovan je bogat i sadržajan program, osmišljen tako da pruži praznični ugođaj svim generacijama. Završnog dana manifestacije održan je koncert Sanje Vučić, koji je pratio veliki broj Kruševljana, ali i posetilaca iz okolnih mesta.

Manifestaciju je organizovalo Javno preduzeće „Poslovni centar“, uz podršku Turističke organizacije grada Kruševca i pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

Praznična manifestacija trajala je od 15. decembra do 15. januara i tokom mesec dana organizovani su muzički i zabavni sadržaji u kojima su uživale sve generacije.

By Goran Nikolić

