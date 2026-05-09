FUDBALERKE PALESTRE OSVOJILE 2. MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SRBIJE U ŽENSKOM INKLUZIVNOM FUDBALU

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u ženskom inkluzivnom fudbalu održano je u subotu 09.05.2026.godine u Jabuci kod Pančeva.. Učestvovalo je 7 gradova Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca.

Fudbalerke Palestre osvojile su 2. mesto u sledećem sastavu: Lidija i Violeta Misini, Anastazija i Teodora Milenković, Nataša Simić, uz nesebičnu i požrtvovanu pomoć tri fudbalerke Fudbalskog kluba „Napredak“ Milica Alimpijević, Elena Đorđević i Ines Perić u pratnji trenera Mališe Vasiljevića i Mirele Milojević.

Prvo mesto zauzela je ekipa Kragujevca, a treće mesto Zrenjanin.

„Zadovoljni smo postignutim rezultatima i pripremamo se za predstojeća takmičenja: Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškom fudbalu 30. maja i Nacionalne igre u više sportova, koje će biti održane u Kragujevcu od 11.do 14. juna 2026. godine.