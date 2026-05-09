AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: „NA PUTU DO NULE SA NULA PROMILA“

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom „Na putu do nule sa nula promila“, sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja.

Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače, koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju, predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srbije stradalo 132 lica, dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti.

Poseban akcenat ovogodišnje kampanje biće stavljen na razgovor sa mladima i podsećanje da nijedna čaša alkohola nije bezazlena kada sedamo za volan. U okviru kampanje predstavnici Agencije posetiće 20 lokalnih samouprava i u saradnji sa ugostiteljskim objektima, neposredno razgovarati sa građanima i mladima o posledicama vožnje pod dejstvom alkohola, zakonskim odredbama, kaznenim merama i rizicima koje ovakvo ponašanje nosi. Posetioci će biti u prilici da isprobaju „pijane naočare“, koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola, kao i „refleksni simulator“ koji pokazuje koliko alkohol usporava reakcije i negativno utiče na sposobnost upravljanja vozilom.

Istraživanja i analize pokazuju da alkohol značajno utiče na vreme reagovanja, koncentraciju, koordinaciju pokreta i sposobnost donošenja pravilnih odluka u saobraćaju. Upravo zbog toga, rizik od nastanka saobraćajne nezgode i stradanja višestruko je veći kod vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2025. godine, gotovo svaki 190. vozač upravlja vozilom pod uticajem alkohola. Najveći broj saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor događa se vikendom, posebno u večernjim i noćnim satima.

Apelujemo na sve građane da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola, ali ni u vozilo sa vozačem koji je konzumirao alkohol, podsećajući da danas postoji veliki broj bezbednih alternativa: javni prevoz, taksi usluge ili pomoć porodice i prijatelja, a da svaka odgovorna odluka može spasiti život.

Kampanja „Na putu do nule sa nula promila“ realizuje se u okviru zajedničkog cilja, a to je vizija nula poginulih u saobraćaju na putevima Republike Srbije. Istovremeno, kampanja ima za cilj izgradnju kulture odgovorne vožnje i jasnog stava da alkohol i vožnja nikada ne smeju ići zajedno, odnosno da se vozilom ne upravlja nakon konzumiranja alkohola, čak ni nakon jedne čašice.

Agencija za bezbednost saobraćaja poziva medije, društvene mreže, influensere i sve društveno odgovorne pojedince da podrže kampanju i pomognu da poruke o rizicima u saobraćaju, odgovornom ponašanju i očuvanju ljudskih života stignu do što većeg broja građana. Upravo kontinuirano informisanje i zajedničko delovanje institucija, medija i društva imaju važnu ulogu u promeni svesti i stvaranju bezbednijeg okruženja za sve učesnike u saobraćaju.