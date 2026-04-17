PROGRAMI PODRŠKE NAMENJENI NOVOOSNOVANIM PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Od 23. marta početnicima u poslovanju na raspolaganju je novi Program podrške, namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima. Sredstva će biti dostupna kroz komercijalne kredite kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva.

Za početnike u poslovanju na raspolaganju je novi Program podrške koji je namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja posluje ne duže od 36 meseci, odnosno 48 meseci ukoliko je većinski vlasnik žena, kao i fizičkim licima koja planiraju pokretanje sopstvenog biznisa. U okviru pomenutog programa sredstva će biti dostupna kroz komercijalne kredite kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva.

Zahtevi za obezbeđenjem za korisnike kredita iz ovog programa će biti znatno blaži. Privrednoj komori Srbije poverena je realizacija stručno-edukativnih obuka za izradu poslovno-investicionog plana zainteresovanih polaznika, kao i stručna savetodavna podrška za sve početnike kojima se odobre krediti.

Cilj Programa podrške je da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Srbije.