Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Vesti

PROGRAMI PODRŠKE NAMENJENI NOVOOSNOVANIM PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ByGoran Nikolić

apr 17, 2026

Od 23. marta početnicima u poslovanju na raspolaganju je novi Program podrške, namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima. Sredstva će biti dostupna kroz komercijalne kredite kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva.

Za početnike u poslovanju na raspolaganju je novi Program podrške koji je namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja posluje ne duže od 36 meseci, odnosno 48 meseci ukoliko je većinski vlasnik žena, kao i fizičkim licima koja planiraju pokretanje sopstvenog biznisa. U okviru pomenutog programa sredstva će biti dostupna kroz komercijalne kredite kod partnerskih banaka, a predviđena su i bespovratna sredstva.

Zahtevi za obezbeđenjem za korisnike kredita iz ovog programa će biti znatno blaži. Privrednoj komori Srbije poverena je realizacija stručno-edukativnih obuka za izradu poslovno-investicionog plana zainteresovanih polaznika, kao i stručna savetodavna podrška za sve početnike kojima se odobre krediti.

Cilj Programa podrške je da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Srbije.

Related Post

Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

apr 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

apr 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

apr 17, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU DO 18. MAJA

17.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAŠTO NAM NIJEDAN TELEVIZIJSKI PROGRAM VIŠE NE DRŽI PAŽNJU KAO NEKAD?

17.04.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA GODINE U SRBIJI JE SMRTNO STRADALO 11 VOZAČA MOTOCIKLA

17.04.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

PROGRAMI PODRŠKE NAMENJENI NOVOOSNOVANIM PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

17.04.2026. Goran Nikolić