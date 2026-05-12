Edukativnim aktivnostima u Specijalnom rezervatu prirode ”Osredak” obeležen Svetski dan ptica i drveća.

Svetski dan ptica i drveća obeležava se svake godine sa ciljem podizanja svesti o važnosti očuvanja ptičjih vrsta, njihovih staništa i zaštite šumskih ekosistema. Ovaj ekološki datum naglašava značaj prirode za planetu i podstiče akcije sadnje drveća i edukaciju o zaštiti životne sredine.

Obeležava se raznim ekološkim akcijama, predavanjima i radionicama koje promovišu suživot čoveka i prirode. Podseća na to da su ptice i drveće ključni za ekološku ravnotežu.

Povodom obeležavanja Svetskog dana ptica i drveća, Javno komunalno preduzeće Kruševac i Gradska uprava organizovali su u Specijalnom rezervatu prirode “Osredak” edukativnu akciju u kojoj su učestvovali učenici osnovne škola ”Branko Radičević”.

Temeljne vrednosti specijalnog rezervata prirode su očuvanost rukavaca, bara, močvara, biljnih zajednica, kao i raznovrsnost i bogatstvo životinjskog sveta i ptica, naročito strogo zaštićenih, retkih i ugroženih vrsta. Lokalitet,, Lokvanj bara” je jedan od najatraktivnijih i najposećenijih lokaliteta, pozicioniran na samom ulazu u rezervat, sastoji se od tri bare, stare, nove i velike povezanih u jednu celinu. U periodu cvetanja žutog lokvanja od maja do septembra posetioci mogu da uživaju u predivnom pejzažu.

Specijalni rezervat prirode “Osredak”, pre šest godina je proglašen za zaštićeno područje druge i delom treće kategorije. Nekada bara, koja je služila za iskop šljunka, danas predstavlja oazu nastanjenu biljnim i životinjskim svetom.