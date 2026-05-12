U KRUŠEVCU JE ODRŽANO TAKMIČENJE U PARAATLETICI

U Kruševcu je na Mičetovom stadionu, u subotu i nedelju, 9. i 10. maja, održano Otvoreno prvenstvo Srbije u paraatletici. Takmičenje je okupilo oko 70 sportista, uz njihove trenere i pratioce. Na prvenstvu su učestvovali takmičari iz Grčke, Bugarske, Severne Makedonije, Bosne I Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Svečanom otvaranju prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić, koja je pozdravila učesnike i istakla značaj razvoja paraatletike, sporta osoba sa invaliditetom i međunarodne sportske saradnje. Pomoćnica je istakla da su paraolimpijci dokaz da u životu za uspeh nema granica. Takmičenje je proteklo u sportskoj i prijateljskoj atmosferi, uz dobre organizacione uslove i značajnu podršku domaćina i sportskih radnika.

