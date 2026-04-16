Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Vesti

KOMPANIJA “DTL – ZLATAN TRAG” OTVORILA JE JOŠ JEDAN TRGOVINSKI OBJEKAT U KRUŠEVCU, U BALKANSKOJ 83

ByGoran Nikolić

apr 16, 2026

Kompanija “DTL – Zlatan trag” otvorila je još jedan trgovinski objekat u Kruševcu.

Kruševac je danas dobio još jedno mesto za svakodnevnu kupovinu. Naime, kompanija „DTL – Zlatan trag”, na adresi Balkanska 83 u Bivolju, otvorila je još jedan trgovinski objekat. Novo prodajno mesto ima za cilj da građanima ponudi kvalitetnu i pristupačnu kupovinu, uz komšijski pristup i prijatno okruženje. Ovo je treći DTL-ov objekat u Kruševcu.

U novom i moderno opremljenom ambijentu, smešten je pažljivo odabran asortiman kvalitetnih domaćih i stranih brendova, sa atraktivnom sezonskom i ponudom sveže pečenog mesa.

Na dan otvaranja za sve posetioce pripremljen je bogat program, koji uključuje dodelu vrednih nagrada, zabavni sadržaj, kao i degustaciju ukusnih specijaliteta. Takođe, organizovana su i dodatna iznenađenja koja su upotpunila atmosferu i učinila ovaj događaj pravim malim slavljem za sve generacije. Novi maloprodajni objekat nudi kvalitet, maksimalnu udobnost kupovine i pristupačne cene, te u pravom smislu reči opravdava  njihovu dobro poznatu parolu: “Kupuj, štedi, uživaj!”.

Možda ste propustili

