ODRŽAN STRUČNI SKUP „DUALNO OBRAZOVANJE U PRAKSI“

U organizaciji Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, gradski odbor Kruševac, održan je stručni skup na temu „Dualno obrazovanje u praksi“.

Dualno obrazovanje je prisutno u ponudi škola u gradovima i opštinama gde poslodavci iskažu potrebu i mogućnost za prijem učenika na učenje kroz rad, jer se dualno obrazovanje isključivo uvodi na zahtev privrede.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, gradski odbor Kruševac, ocenjuje da je ovaj vid obrazovanja dobar i značajan posebno u pogledu školovanja kadrova koji su deficitarni medjutim u praksi ima mnogo nedostataka pa je zato organiovan skup o dualnom obrazovanju u praksi koji predstavlja početak serije skupova na kojim aće se govoriti o ovoj značajnoj temi, a o kojoj će svoja iskustva preneti predstavnici privrede, obrazovanja, ali i učenici koji rade po ovom modelu.

Zakon o dualnom obrazovanju u Srbiji usvojen je 2017. Godine, a njegova puna primena počela je 2019. godine. Kroz ovaj vid obrazovanja, prema podacima Privredne komore Srbije, do sada je prošlo više od 1.200 kompanija, a obuhvaćeno je skoro 22.000 učenika.