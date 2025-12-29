Jefimija TV, Kruševac

PREDNOVOGODIŠNJA PRAZNIČNA ATMOSFERA TOKOM VIKENDA U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

dec 29, 2025

Manifestacija „Praznični trg“ koja traje do 15. januara 2026. godine posetiocima nudi brojne zabavne sadržaje. Jedan od njih je bila i podela Novogodišnjih paketića, a posebnu pažnju privukao je i koncert Tropiko benda.

Grad Kruševac je i ove godine obradovao najmlađe sugrađane novogodišnjim paketićima. Tokom trajanja manifestacije Praznični trg podeljeno je oko 1000 paketića. Centralnom gradskom ulicom provozala se grupa od 30 vozača kvadova obučenih u odela Deda Mraza.

Jedan od centralnih događaja bio je koncert popularnog Tropico benda, koji je dodatno upotpunio prazničnu atmosferu i ulepšao decembarske večeri u gradu.

Manifestacija Praznični trg na Trgu Kosturnica trajaće do 15. januara. Posebnu pažnju privlači klizalište, koje je tokom trajanja manifestacije dostupno po simboličnoj ceni od 100 dinara. Organizaciju manifestacije podržali su Grad Kruševac, JP Poslovni centar, Turistička organizacija grada Kruševca i druge javne ustanove i preduzeća.

By Goran Nikolić

