DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova.
Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova.
Ambulanta Konjuh 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi.
Ambulanta Veliki Kupci 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi.
Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 07 do 13.30 časova.