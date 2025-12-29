Jefimija TV, Kruševac

DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

ByGoran Nikolić

dec 29, 2025

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 08 do 18 časova.

Ambulanta Konjuh 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi.

Ambulanta Veliki Kupci 01., 02., 03., 06. i 07. januara radi od 07 do 13 časova, dok 04. januara 2026. godine ambulanta neće raditi.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 01., 02., 06. i 07. januara od 07 do 20 sati, a 03. i 04. januara od 07 do 13.30 časova.

