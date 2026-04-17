Jubilani 50. Međunarodni sajam građevinarstva – SEEBBE biće održan od 21. do 24. aprila na Beogradskom sajmu. Jednodnevna poseta sajmu biće organizovana za privrednike Rasinskog okruga 21. aprila. Prijave se podnose RPK Kruševac.

RPK Kruševac 21. aprila organizuje jednodnevnu posetu Međunarodnom sajmu građevinarstva SEEBBE, koji se ove godine održava po 50. put u Beogradu. Ova aktivnost ima za cilj da privrednicima i predstavnicima lokalnih samouprava omogući direktan uvid u najnovije trendove, tehnologije i inovacije u oblasti građevinarstva, kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje postojeće saradnje.

Kao najznačajniji i najobuhvatniji događaj građevinske industrije u regionu jugoistočne Evrope, sajam će i ove godine okupiti vodeće domaće i međunarodne kompanije, privredne komore, stručnjake i investitore. Tokom pet decenija postojanja, SEEBBE je izgradio status jednog od najuticajnijih regionalnih sajmova u oblasti graditeljstva, objedinjujući vrhunsku ekspertizu arhitekata, projektanata i investitora sa ponudom najznačajnijih proizvođača građevinskih materijala, izvođača radova i distributera savremenih rešenja za gradnju. Nacionalne izložbe koje će tradicionalno biti održane tokom sajma posebno će predstaviti proizvode, usluge i same građevinske kompanije. Iskustva govore da je to dobra prilika da se na jednom mestu predstavi građevinarstvo jedne zemlje, tako da je iz godine u godinu interesovanje za ovom formom nastupa na sajmu sve veće. Posetioci će imati priliku da na jednom mestu upoznaju najnovije proizvode, tehnologije i inovativna rešenja – od savremenih sistema za novogradnju, do opreme i materijala namenjenih renoviranju, restauraciji i unapređenju energetske efikasnosti objekata. Jubilarno izdanje Sajma građevinarstva SEEBBE još jednom će potvrditi značaj ove manifestacije kao ključnog mesta susreta struke, biznisa i inovacija u građevinskoj industriji regiona. Pedeset godina tradicije dodatno obavezuje da i ovog aprila Beogradski sajam bude centralna tačka savremenog graditeljstva i novih razvojnih ideja.