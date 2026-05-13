Komemorativna sednica povodom smrti Dragana Lazovića Laze održana je danas u prisustvu porodice, kolega, prijatelja i saradnika.

Кruševac je grad sporta, sportskog duha i sportskih legendi koje je stvarao, a od kojih je zauzvrat dobijao mnogo. Ime i delo Dragana Lazovića – Laze ostaće duboko upisano na svetlim stranicama sporta pod Bagdalom u atletskom, rukometnom i gimnastičkom sportu bivše SFRJ i Republike Srbije.

Ostaće upamćen u široj sportskoj javnosti Srbije i grada Кruševca kao „kruševačka sportska legenda“. Dokazao se kao uspešan sportista u atletici i rukometu nastupajući za Atletski klub Кruševac, Atletski klub Sarajevo, Rukometni klub „14 oktobar“, Rukometni klub „Obilićevo“, Rukometni klub „Napredak“ i Rukometni klub „Abu Dabi“. Bio je atletski reprezentativac, Srbije i Bosne i Hercegovine a nakon završetka sportske karijere završava Višu pedagošku školu u Sarajevu i svoj pedagoški rad započinje u osnovnim školama u Novoj Varoši i Кruševcu, a kasnije u Društvu za telesno vaspitanje“ Partizan“ u Кruševcu, radnu karijeru završava kao šef programske službe u Sportskom centru Кruševac.

Bio je jako uspešan trener u atletici, muškom i ženskom rukometu kao i u gimnastici. Njagovi sportisti donosili su u Кruševac najsvetlija priznanja sa državnih i međunarodnih takmičenja. Rezultat njegovog sportsko -pedagoškog rada ogleda se u nizu kruševačkih sportskih generacija koje su imale priliku da uče od posvećenog i marljivog sportskog radnika kao i u broju sportista reprezentativaca koje je svojim radom iznedrio u atletici, rukometu i gimnastici. Bio je pedagog starog kova koji je nesebično širio znanje i uticao na razvoj mnogih kruševačkih sportskih generacija.

Dragan Lazović – Laza sahranjen je na Starom groblju u Кruševcu.