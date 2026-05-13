U PONEDELJAK, 18. MAJA U KRUŠEVAČKOM “EUROMEDIK” DOMU ZDRAVLJA PREVENTIVNI PREGLEDI KOŽE

U okviru kampanje Euromelanom, u ponedeljak, 18. maja u kruševačkom “Euromedik” domu zdravlja biće organizovani preventivni pregledi kože.

Rak kože je najčešći oblik kancera kože. Najčešće je izazvan preteranim i neobezbeđenim izlaganjem sunčevim UV zracima, koji prolaze kroz kožu i izazivaju njena oštećenja tokom vremena.

Promene na koži se najčešće javljaju na mestima izloženim suncu (UVA i UVB zracima), kao što su lice, vrat, leđa i ekstremiteti. Najšečće se javlja kod osoba starijih od 50 godina, ali može se javiti i u bilo kom drugom uzrastu.

Broj dijagnostikovanih slučajeva svih oblika raka kože je u porastu, međutim, u zvaničnoj statistici je još uvek manje nemelanomskih karcinoma kože nego što je stvaran broj, zbog manjeg prijavljivanja, što maskira pravu prevalenciju ovih tumora. Dakle, štetni efekti sunca su najčešći razlog za posetu dermatologu.

Kampanja Euromelanom organizuje se kako bi promovisala i delila informacije o prevenciji raka kože, rane dijagnostike – ranog otkrivanja i lečenja. Zakažite pregled u domu zdravlja “Euromedik”.

Do kraja maja na pregled melanoma i mladeža zainteresovani mogu ostvariti popust od 30%.