OTVOREN 50. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA – SEEBBE NA BEOGRADSKOM SAJMU

Jubilani 50. Međunarodni sajam građevinarstva – SEEBBE otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajaće do 24.aprila. Jednodnevna poseta sajmu organizovana je za privrednike Rasinskog okruga.

Ova aktivnost ima za cilj da privrednicima i predstavnicima lokalnih samouprava omogući direktan uvid u najnovije trendove, tehnologije i inovacije u oblasti građevinarstva, kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje postojeće saradnje.

Kao najznačajniji i najobuhvatniji događaj građevinske industrije u regionu jugoistočne Evrope, sajam je i ove godine okupio vodeće domaće i međunarodne kompanije, privredne komore, stručnjake i investitore.

Nacionalne izložbe koje se tradicionalno održavaju tokom sajma predstavljaju proizvode, usluge i same građevinske kompanije. Iskustva govore da je to dobra prilika da se na jednom mestu predstavi građevinarstvo jedne zemlje, tako da je iz godine u godinu interesovanje za ovom formom nastupa na sajmu sve veće.

Posetioci će imati priliku da na jednom mestu upoznaju najnovije proizvode, tehnologije i inovativna rešenja – od savremenih sistema za novogradnju, do opreme i materijala namenjenih renoviranju, restauraciji i unapređenju energetske efikasnosti objekata.

Jubilarno izdanje Sajma građevinarstva SEEBBE još jednom potvrđuje značaj ove manifestacije kao ključnog mesta susreta struke, biznisa i inovacija u građevinskoj industriji regiona.