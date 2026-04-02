U ZABAVNOM PARKU „ŠARENGRAD“ OD DANAS PONOVO RADI „DINO KAFE“

Zabavni park „Šarengrad“ u predstojećem periodu priprema raznovrsne sadržaje za najmlađe. U ovom zabavnom parku od danas ponovo radi „Dino kafe“, sa proširenim asortimanom usluga.

U narednim danima u Zabavnom parku „Šarengrad“ realizovaće se zabavno edukativni programi za najmlađe već u subotu, 4. aprila od 12 sati na programu je manifestacija „Dani šale“, dok će povodom Uskršnjih praznika u subotu, 11. aprila biti organizovana interaktivna radionica „Kruševački moto zeka“.

Dino kafe je mesto predviđeno i za organizovanje rođendana i obeležavanje drugih značajnih datuma na kreativan način, prilagođen različitim uzrastima dece.