REPUBLIKA ODOBRILA SREDSTVA ZA PROJEKAT PREPOKRIVANJA KROVA GLAVNOG DELA CRKVE HRISTOVOG VAZNESENJA

Ministar kulture Nikola Selaković je danas sa igumanijom Marijom u manastiru Ravanica potpisao ugovor kojim je Ministarstvo kulture opredelilo 14.000.000 dinara za realizaciju projekta prepokrivanja krova glavnog dela Crkve Hristovog Vaznesenja.

Ministarstvo je saopštilo da su sredstva namenjena za nabavku olovnog lima za prepokrivanje krova glavnog dela crkve nakon što su stručnjaci konstatovali oštećenja postojećeg krovnog pokrivača koja mogu dovesti do prodora vlage, oštećenja fasada i ugroziti vredan živopis unutar hrama. Selaković je istakao da danas potpisanim ugovorom Ministarstvo kulture započinje veliki niz aktivnosti kao pripremu za proslavu šest i po vekova Ravanice. Sa prvih 14 miliona dinara, najvećom investicijom koje je Ministarstvo kulture opredelilo u prethodnih nekoliko decenija, u više od 40 godina, krećemo u zamenu krova na hramu Vaznesenja Gospodnjeg u manastiru Ravanici koji je za svoj večni počinak podigao sebi kao zadužbinu i u kojem danas počiva sveti knez Lazar Velikomučnik Kosovski“, rekao je ministar. Selaković je dodao da će Ministarstvo kulture pokrenuti kod Vlade Srbije i inicijativu o formiranju posebnog Odbora koji treba da pripremi proslavu 650 godina od podizanja Ravanice, što će se navršiti 2031. godine.

Ministarstvo je podsetilo da je manastir Ravanica, zadužbina kneza Lazara, nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne arhitekture i duhovnosti.

„Ministarstvo kulture kontinuirano ulaže u zaštitu ovog manastirskog kompleksa. Od 2018. godine do danas, za različite projekte konzervacije, sanacije, arheološka istraživanja i obnovu manastira Ravanica izdvojeno je 22.125.400 dinara“, istaknuto je u saopštenju. Kako je navedeno, u prethodnom periodu finansirani su hitni radovi na sanaciji istočnog bedema utvrđenja, konzervatorsko-restauratorski radovi na bedemima, obrada i dokumentovanje arheoloških nalaza, kao i hitne intervencije na sanaciji krovnog pokrivača priprate crkve. Ministarstvo je istaklo da se novim sredstvima nastavlja zaštita najosetljivijeg dela hrama – krova glavnog dela Crkve Hristovog Vaznesenja.