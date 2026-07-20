TOKOM SEDMICE PROMENLJIVO VREME SA MOGUĆIM PADAVINAMA, U KRUŠEVCU TEMPERATURA DO 30°C

U Srbiji u ponedeljak na severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu malo manje toplo nego prethodnih dana. Mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 21 do 29°C.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče u jugozapadnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, u oblasti pljuskova jak i olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 27 do 33°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 60%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata, verovatnoća 60%. Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu vreme slično kao u ponedeljak. Mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 19 do 30°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje još ponegde u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 28°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, sa više sunčanih sati, ali manje toplo. Temperatura od 17 do 26°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći ponegde i u ostalim krajevima kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 26 do 30°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu sunčano. Temperatura od 12 do 29°C.

Prognoza vremena za Srbiju u periodu od 24. do 28. jula 2026. godina: U petak (24.07.) promenljivo oblačno uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature.

U petak u Kruševcu oblačno sa kišom. Temperatura od 17 do 25°C.