DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

U Vrnjačkoj Banji u nedelju, 12. jula svečano je otvaren 22. Međunarodni Vrnjački karneval, jedna od najposećenijih turističko-zabavnih manifestacija u Srbiji. Prvo karnevalsko veče obeležio je koncert popularnog pevača Adija Šošea, koji je svojim nastupom priredio nezaboravnu atmosferu pred prepunim Trgom kulture. Drugog dana karnevala, na platou kod Vrapca, odigrana je dečija predstava “Ikarov let”. Na istoj lokaciji organizovana je karnevalska avantura i vatreni spektakl, a u večernjim satima i muzički koncerti Čegi benda.

Do kraja nedelje goste Vrnjačke Banje očekuje bogat i raznovrstan program – koncerti poznatih izvođača, karnevalske povorke, dečji program, ulični performansi, tematske večeri i brojni zabavni sadržaji za sve generacije.