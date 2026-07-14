Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

ByGoran Nikolić

jul 14, 2026

U Vrnjačkoj Banji u nedelju, 12. jula svečano je otvaren 22. Međunarodni Vrnjački karneval, jedna od najposećenijih turističko-zabavnih manifestacija u Srbiji. Prvo karnevalsko veče obeležio je koncert popularnog pevača Adija Šošea, koji je svojim nastupom priredio nezaboravnu atmosferu pred prepunim Trgom kulture. Drugog dana karnevala, na platou kod Vrapca, odigrana je dečija predstava “Ikarov let”. Na istoj lokaciji organizovana je karnevalska avantura i vatreni spektakl, a u večernjim satima i muzički koncerti Čegi benda.

Do kraja nedelje goste Vrnjačke Banje očekuje bogat i raznovrstan program – koncerti poznatih izvođača, karnevalske povorke, dečji program, ulični performansi, tematske večeri i brojni zabavni sadržaji za sve generacije.

By Goran Nikolić

Related Post

Hronika Vesti

RASVETLJENA TEŠKA KRAĐA IZ MAGACINA „SRBIJA ŠUMA“ U KRUŠEVCU, OSUMNJIČENI UHAPŠEN

jul 14, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA JULA POGINULO 17 LJUDI, SAOBRAĆAJNA POLICIJA POJAČAVA KONTROLU SAOBRAĆAJA

jul 13, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U PRVOM DELU SEDMICE SUNČANO I SUVO, KIŠA MOGUĆA OD ČETVRTKA

jul 12, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti Zabava

DRUGI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

14.07.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

RASVETLJENA TEŠKA KRAĐA IZ MAGACINA „SRBIJA ŠUMA“ U KRUŠEVCU, OSUMNJIČENI UHAPŠEN

14.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OD POČETKA JULA POGINULO 17 LJUDI, SAOBRAĆAJNA POLICIJA POJAČAVA KONTROLU SAOBRAĆAJA

13.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U PRVOM DELU SEDMICE SUNČANO I SUVO, KIŠA MOGUĆA OD ČETVRTKA

12.07.2026. Goran Nikolić