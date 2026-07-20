VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE ORGANIZOVAN U SELU RIBARE KOD JAGODINE

U selu Ribare, u opštini Jagodina, održan je veliki skup Srpske napredne stranke, na kojem su predstavljeni ključni ciljevi i planovi za naredni period. Velikom broju okupljenih simpatizera i aktivista Srpske napredne stranke iz Pomoravskog okruga, poslate su poruke o važnosti političke stabilnosti, očuvanju ekonomskog kursa i jedinstvu naroda.

Na skupu se obratio predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, koji je tom prilikom naglasio važnost predstojećeg izbornog ciklusa. Vučević je u svom govoru istakao da predstojeće glasanje nosi veliku odgovornost i da se na njemu odlučuje o dugoročnom pravcu države „Pred nama su važni izbori. Sa jedne strane imate politiku kontinuiteta i stabilnosti, dok je sa druge strane opcija koja zemlju može vratiti unazad. Izbori nisu samo pitanje procenata i mandata, već pitanje sudbine države i našeg naroda u naredne četiri godine“, poručio je predsednik SNS-a.

On je izrazio uverenje da će građani Jagodine, ali i Ćuprije, Paraćina, Svilajnca, Despotovca i celog Pomoravlja prepoznati važnost trenutka i podržati politiku koja sprečava političke blokade i nestabilnost. Tokom obraćanja, posebna pažnja posvećena je socijalnim programima i stabilnosti državne kase. Vučević je podsetio da jaka ekonomija omogućava državi da redovno brine o najugroženijim kategorijama društva.

Na kraju zvaničnog dela, najavljeno je da će listu „Ujedinjena Srbija“ predvoditi Aleksandar Vučić, uz poziv na sabornost i zajednički rad.

Nakon političkih govora, skup je završen u svečanoj atmosferi, a okupljene je svojim nastupom zabavila poznata estradna umetnica Snežana Đurišić.