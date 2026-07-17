PETI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

Sinoć je u okviru 22. Međunarodnog Vrnjačkog karnevala održan bogat muzički program na glavnom trgu. Gosti Vrnjačke Banje uživali su u nastupu legendarne pop grupe Zana, u tradicionalnoj Vrnjačkoj rock vrtešci, kao i u koncertu sastava Rock Cirkus, koji su zajedničkim snagama priredili veče ispunjeno poznatim ritmovima i prepoznatljivom energijom.

Glavni trg bio je ispunjen pesmom i aplauzima, čime je još jednom potvrđeno da ovaj Međunarodni festival uspešno okuplja ljubitelje kvalitetnog zvuka svih generacija.

U okviru programa karnevala, posetioce Vrnjačke Banje i večeras očekuju raznovrsni sadržaji. Za najmlađe, na platou Kod vrapca od 19 sati, na repertoaru je predstava “Mali princ i ruža”, zatim Karnevalsko zagrevanje – Veče plesa, a od 21 sat Plesni spektakl “Brasil Samba Show” – dok će na Trgu kod biblioteke biti upriličen muzički program u okviru kog će nastupiti popularni izvođač Isak Šabanović.