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PETI DAN 22. MEĐUNARODNOG KARNEVALA U VRNJAČKOJ BANJI

ByGoran Nikolić

jul 17, 2026

Sinoć je u okviru 22. Međunarodnog Vrnjačkog karnevala održan bogat muzički program na glavnom trgu. Gosti Vrnjačke Banje uživali su u nastupu legendarne pop grupe Zana, u tradicionalnoj Vrnjačkoj rock vrtešci, kao i u koncertu sastava Rock Cirkus, koji su zajedničkim snagama priredili veče ispunjeno poznatim ritmovima i prepoznatljivom energijom.

Glavni trg bio je ispunjen pesmom i aplauzima, čime je još jednom potvrđeno da ovaj Međunarodni festival uspešno okuplja ljubitelje kvalitetnog zvuka svih generacija.

U okviru programa karnevala, posetioce Vrnjačke Banje i večeras očekuju raznovrsni sadržaji. Za najmlađe, na platou Kod vrapca od 19 sati, na repertoaru je predstava “Mali princ i ruža”, zatim   Karnevalsko zagrevanje – Veče plesa, a od 21 sat Plesni spektakl “Brasil Samba Show” –  dok će na Trgu kod biblioteke biti upriličen muzički program u okviru kog će nastupiti popularni izvođač Isak Šabanović.

By Goran Nikolić

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