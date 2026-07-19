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VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE ORGANIZOVAN U RESAVICI

ByGoran Nikolić

jul 18, 2026

U organizaciji opštinskog odbora SNS u Despotovcu, danas je u Resavici održan veliki narodni skup Srpske napredne stranke.
Značajan broj okupljenih simpatizera i aktivista SNS-a pozdravio je član Predsedništva ove stranke Zlatibor Lončar.

Razgovarajući sa prisutnima, Lončar je istakao je da poseta predsedniksa Srbije Aleksandra Vučića ovom kraju, pre 15-ak dana, znači nastavak rada i ulaganja u rudnike, koji zapošljavaju preko hiljadu građana ovog kraja.

Građani su imali priliku da porazgovaraju sa Lončarom, koji je i aktuelni ministar zdravlja, i istaknu probleme i predloge za napredak opštine Despotovac i Resavice.

Lončar je obišao i štand udruženja žena Resavice, koje su se potrudile da pripreme i pokažu domaće specijalitete, ručne radove.
Takođe je istakao da je obrazovanje jako bitno za svaki kraj, i da mlade ljude treba usmeravati u tom pravcu, jer je svaka diploma Srbiji vredna i značajna.

By Goran Nikolić

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