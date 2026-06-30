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Ekonomija Vesti

POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU INSTITUTA ZA KRMNO BILJE I PREDSTAVNIKA ŠANDONG PROVINCIJE

ByGoran Nikolić

jun 28, 2026

U poseti gradu Kruševcu bila je delegacija iz Šandong provincije koju su činili predstavnici Kineske akademije poljoprivrednih nauka. Tema sastanka sa gradonačelnikom bila je realizacija projekta Poljoprivrednog tehnološkog parka u Kruševcu i mogućnosti za dodatno proširenje saradnje između grada Kruševca i Šandong provincije kad je u pitanju ekonomija, poljoprivreda i nauka.

Delegacija je iskazala zadovoljstvo potencijalima koje grad ima i podrškom za realizaciju projektne ideje kojom bi unapredili poljoprivrednu proizvodnju u našem gradu.

Prilikom sastanka potpisan je Memorandum o razumevanju između Instituta za krmno bilje i Instituta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u poljoprivredi – kineske Akademije poljoprivrednih nauka, čime se otvaraju uslovi za buduće zajedničke istraživačke projekte dva instituta, ali i ideja o formiranju zajedničke istraživačke laboratorije sa još dva instituta iz Srbije koji se bave istraživanjima u poljoprivredi. Potpisnici su dr Dejan Sokolović ispred Instituta za krmno bilje i gospodin He Čaošing ispred Instituta za povrtarstvo i cvećarstvo pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka.

Nakon sastanka delegacija iz Šandonga je posetila Regionalni industrijsko-tehnološki park gde su se upoznali sa potencijalima ove institucije i naporima koje ulažemo kao grad u podizanje uslova za inovativne delatnosti. Delegacija je bila i gost na svečanoj sednici Skupštine grada i prisustvovala koncertu KUD „14.oktobar“.

Potpisivanju su prisustvovali gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, savetnik u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoje i inovacija Zoran Tomić, predstavnici Instituta za krmno bilje, kineske Akademije  poljoprivrednih nauka i Šandong grupe za kinesku poljoprivredu.

Fotografija i tekst preuzeti sa: krusevac.ls.gov.rs

By Goran Nikolić

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