POVODOM VIDOVDANA, URUČENA SU NAJVIŠA PRIZNANJA GRADA NA SVEČANOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Vidovdanska nagrada, kao najviše priznanje grada, na svečanoj sednici Skupštine Kruševca dodeljena je Darku Glišiću, ministru za javna ulaganja. Uručene i tri plakete i 10 pohvala.

Plakete grada Kruševca dobili su FK Napredak, povodom 80 godina postojanja, a za afirmaciju sporta i promociju grada; OŠ “Knez Lazar”, koja je ove godine obeležila 100 godina postojanja, za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja i Darko Marisavljević, član Međuopštinske organizacije slepih za izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima u atletici.

Pohvale grada Kruševca dobili su: Udruženje “Orpak”, protojerej stavrofor Radiša Jovanović, Saša Brajušković dugogodišnji davalac krvi, profesor razredne nastave OŠ “Dragomir Marković” Snežana Mihajlović i učenici kruševačkih škola koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja: Todor Lačnjevac, Irena Simonović, Đurđa Stanojlović, David Agatonović, Dušan Ristić i Miroslav Pršić.