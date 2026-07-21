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Društvo Vesti

UPOZORENjE ZA DELOVE TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE NA EKSTREMNE VREMENSKE NEPOGODE (za 21.07.2026.)

ByGoran Nikolić

jul 21, 2026

Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode.

Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada (>5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine (>100 km/h), koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu.

Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Zbog toga se savetuje maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada.

By Goran Nikolić

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