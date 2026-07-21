TOKOM POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA OTKRIVENO SKORO 42.500 PREKRŠAJA

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Uprave saobraćajne policije, tokom sedme centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 13. do 19. jula, kontrolisali više od 65.600 vozila i otkrili gotovo 42.500 prekršaja.

Usaopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 25.881, procesuiran zbog prekoračenja brzine, dok je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano 3.916 vozača i putnika.

Iz saobraćaja je isključeno 1.790 vozača zbog upravljanja pod dejstvom alkohola, pri čemu je 280 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

I pored maksimalnog angažovanja saobraćajne policije, tokom vikenda je došlo do povećanog stradanja učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da je poginulo devet ljudi, od toga četiri vozača putničkog vozila, tri pešaka i po jedan vozač traktora i putnik u putničkom vozilu.

Neprilagođena brzina je i dalje najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, s obzirom na to da je gotovo polovina udesa sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Uprava saobraćajne policije će nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih kontrola saobraćaja, sa ciljem unapređenja stanja bezbednosti saobraćaja, dodaje se u saopštenju.