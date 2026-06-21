POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA MEĐUNARODNOM SAJMU „CHINA BRAND FAIR 2026“ U BUDIMPEŠTI

Regionalna privredna komora Кruševac organizovala je posetu privrednika Rasinskog okruga međunarodnom sajmu „CHINA BRAND FAIR 2026“, koji se održava od 18. do 20. juna u Budimpešti.
U poseti učestvuje 55 predstavnika privrede, koji imaju priliku da se upoznaju sa ponudom oko 300 kompanija iz više od 10 kineskih provincija. Tokom posete, privrednici iz Rasinskog okruga imaju mogućnost da vide najnovija proizvodna i tehnološka rešenja, kao i da ostvare direktne poslovne kontakte sa potencijalnim partnerima iz Кine.
Pored povezivanja sa kineskim kompanijama, privrednici su uspostavili kontakte i sa predstavnicima privrede centralne i istočne Evrope, ali i međusobno, čime je dodatno podstaknuta saradnja i razmena iskustava.
Regionalna privredna komora Кruševac nastavlja da podržava aktivnosti usmerene na internacionalizaciju poslovanja i jačanje privredne saradnje.