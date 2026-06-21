Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

DOKUMENT ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO STIGAO U GRADSKU UPRAVU KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jun 19, 2026

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović obratio se medijima o aktuelnoj temi izgradnje parka “Ramonda” u Kruševcu i Odluci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo po ovom pitanju.

Gradonačelnik je objasnio, odgovarajući na novinarsko pitanje vezano za dokument koji je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uputio na adresu Gradske uprave Kruševac, a tiče se izgradnje parka “Ramonda” u neposrednoj blizini memorijalnog kompleksa Slobodište, naglasivši da je taj document stigao u Gradsku upravu juče kasno popodne, u trenutku kada je gradonačelnik bio u radnoj poseti gradilištu Expo 2027.

On je pojasnio da je pomenuti dokument upućen na gradsku upravu, te da je dostupan da se dostavi strankama u postupku, a ne bilo kojoj trećoj strani.

Gradonačelnik je dodao da je Gradska uprava ispoštovala sve procedure, sredstva su odvojena u budžetu još prošle godine, a plan je radila Direkcija za urbanizam.

Nakon žalbe ministarstvu biće poznato kakva će odluka biti – zaključio je gradonačelnik.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Kultura Vesti

PREMIJERA PREDSTAVE „BAJKA O CARU I SLAVUJU“ VIDOVDANSKI POKLON KRUŠEVLJANIMA

jun 19, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA, IZABRANI VIDOVDANSKI LAUREATI

jun 19, 2026 Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA MEĐUNARODNOM SAJMU „CHINA BRAND FAIR 2026“ U BUDIMPEŠTI

jun 19, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Kultura Vesti

PREMIJERA PREDSTAVE „BAJKA O CARU I SLAVUJU“ VIDOVDANSKI POKLON KRUŠEVLJANIMA

19.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA, IZABRANI VIDOVDANSKI LAUREATI

19.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DOKUMENT ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO STIGAO U GRADSKU UPRAVU KRUŠEVAC

19.06.2026. Goran Nikolić
Ekonomija Vesti

POSETA PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA MEĐUNARODNOM SAJMU „CHINA BRAND FAIR 2026“ U BUDIMPEŠTI

19.06.2026. Goran Nikolić