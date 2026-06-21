DOKUMENT ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO STIGAO U GRADSKU UPRAVU KRUŠEVAC

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović obratio se medijima o aktuelnoj temi izgradnje parka “Ramonda” u Kruševcu i Odluci Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo po ovom pitanju.

Gradonačelnik je objasnio, odgovarajući na novinarsko pitanje vezano za dokument koji je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo uputio na adresu Gradske uprave Kruševac, a tiče se izgradnje parka “Ramonda” u neposrednoj blizini memorijalnog kompleksa Slobodište, naglasivši da je taj document stigao u Gradsku upravu juče kasno popodne, u trenutku kada je gradonačelnik bio u radnoj poseti gradilištu Expo 2027.

On je pojasnio da je pomenuti dokument upućen na gradsku upravu, te da je dostupan da se dostavi strankama u postupku, a ne bilo kojoj trećoj strani.

Gradonačelnik je dodao da je Gradska uprava ispoštovala sve procedure, sredstva su odvojena u budžetu još prošle godine, a plan je radila Direkcija za urbanizam.

Nakon žalbe ministarstvu biće poznato kakva će odluka biti – zaključio je gradonačelnik.