NA MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNOLOGIJE I KOMPANIJE IZ RASINSKOG OKRUGA

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća organizovan je na Beogradskom sajmu i okupio je oko 600 izlagača iz 30 zemalja. Na ovom sajmu učešće je uzelo i 6 kompanija iz Rasinskog okruga.

Sajam tehnike i tehničkih dostignuća traje do 22. maja, a na manifestaciji se predstavlja oko 600 izlagača iz 31 zemlje, a i biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut. Macut je rekao da je Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća jedna od najznačajnijih manifestacija tog tipa u regionu, kao i da ovogodišnji slogan manifestacije „Tehnologija bez maske“ veoma dobro opisuje vreme u kojem živimo. Prema njegovim rečima, tehnologija danas nije samo deo budućnosti već deo svakodnevnog života, razvoja privrede, obrazovanja, medicine i čitavog društva.

Kruševačka privredna komora organizovala je posetu sajmu. Na sajmu tehnike predstavilo se i 6 kompanija iz Rasinskog okruga.

Tokom četiri dana programa posetioci su imali priliku da čuju razgovore i prezentacije o najaktuelnijim temama poput predstojeće izložbe “Ekspo 2027”, razvoja i primene veštačke inteligencije, transfera tehnologija, saradnje i povezanosti unutar ekosistema, ali i da se upoznaju sa konkretnim inovativnim rešenjima naučnoistraživačkih organizacija, startapa i inovativnih kompanija.

Program je obuhvatio više od 20 panela i tematskih sesija, uz učešće više od 60 govornika, dok će izložbenu postavku činiti preko 120 inovativnih eksponata iz 80 različitih organizacija. Zemlja počasni gost je Republika Srpska.

Kroz bogat prateći program, stručne konferencije i panel-diskusije, posetioci su mogli da steknu uvid u najvažnije tehnološke procese i savremene izazove, kao i u načine na koje ideje postaju stvarnost.