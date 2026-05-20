KONKURSI ZA PRIJEM MOMAKA I DEVOJAKA U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU SU STALNO OTVORENI

O Prijemu kandidtata u profesionalnu vojnu službu i vraćanju obaveznog vojnog roka za televiziju „Jefimija“ govorli su oficiri kruševačkog garnizona Vojske Srbije.

Konkursi za prijem momaka i devojaka u profesionalnu vojnu službu, stalno su otvoreni, a pravo da konkurišu imaju punoletni građani Republike Srbije, sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Informacije o načinu i uslovima konkursa zainteresovani mogu dobiti u vojnim objektima, konkretno u Kruševcu u kasarni „Car Lazar“.

Zasnivanjem radnog odnosa u Vojsci Srbije, kandidati ulaze u sistem koji karakteriše discilina, suočavanje za različitim situacijama u izvršavanju zadataka, poštovanje hijararhije, a s druge strane dobijaju posebne uslove i benefite.

Kako je ranije najavljeno od strane državnog rukovodstva, a kada je reč o vraćanju obaveznog vojnog roka do kraja ove godine trebalo bi da prva generacija bude upužena na služenje u trajanju ods 75 dana.

Prema tom predlogu, 60 dana bi se provodilo u kasarni, dok bi ostatak bio namenjen dodatnoj obuci i primeni stečenih znanja. Ženama bi, kako je najavljeno, bilo omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka.