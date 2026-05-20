U MUZIČKOJ ŠKOLI “STEVAN HRISTIĆ” PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA “ERASMUS +” PROGRAMA

Povodom završetka “Erazmus+” projekta u muzičkoj školi „Stevan Hristić“ organizovan je završni događaj koji je podrazumevao predstavljanje rezultata projekta, širenje uticaja i primera dobre prakse nastalih kroz međunarodnu saradnju, upoznavanje učesnika sa resursima i materijalima koje mogu koristiti u radu sa mladima. Tokom projekta razvijeni su različiti edukativni resursi i materijali u saradnji partnera iz više evropskih zemalja, a svi resursi su prevedeni na srpski jezik.

Završnoj prezentaciji projekta prisustvovali su nastavnici, stručni saradnici, direktori škola, predstavnicima lokalne zajednice, kao i predstavnici organizacija koji rade sa mladima i za mlade.