KONCERT SANJE VUČIĆ BIĆE ODRŽAN 15. JANUARA OD 19 SATI NA PRAZNIČNOM TRGU U KRUŠEVCU

Tokom praznika na Prazničnom trgu u Kruševcu organizovani su brojni sadržaji za decu i odrasle. Građani i gosti grada uživali su u bogatom i sadržajnom programu, osmišljenom tako da pruži praznični ugođaj svim generacijama. Posebnu pažnju privuklo je klizalište, koje je tokom trajanja manifestacije dostupno po simboličnoj ceni od 100 dinara, čime su zimske radosti pristupačne što većem broju građana.

Grad Kruševac je i ove godine obradovao najmlađe sugrađane novogodišnjim paketićima tokom trajanja manifestacije podeljeno je oko 1000 paketića. Centralnom gradskom ulicom provozala se grupa od 30 vozača kvadova obučeni u odela Deda Mraza.

Jedan od centralnih događaja bio je koncert popularnog Tropico benda, koji je dodatno upotpunio prazničnu atmosferu i ulepšao decembarske večeri u gradu.

Koncert Sanje Vučić koji je prvobitno bio zakazan za deseti pa je zbog loših vremenskih uslova pomeren, biće održan u četvrtak 15. januara na Prazničnom trgu od 19 časova. Sanja i njen bend spremni su da naprave fenomenalnu atmosferu. Očekuje se veče ispunjeno dobrim raspoloženjem, snažnom energijom i najvećim hitovima jedne od najpoznatijih domaćih muzičkih zvezda. Koncert organizuju Grad Kruševac, Turistička organizacija grada Kruševca i JP Poslovni centar, u okviru bogatog zimskog i prazničnog programa namenjenog svim generacijama.