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Društvo Vesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ OBAVEŠTAVA DA NEMA LISTE ČEKANJA ZA UPIS DECE U VRTIĆ

ByGoran Nikolić

jun 2, 2026

Predškolska ustanova „Nata Veljković“ u Kruševcu obaveštava roditelje da nema liste čekanja za upis dece u vrtić. Zahtevi za upis dece uzrasta od godinu dana do polaska u predškolski program mogu se podneti do 10. juna, dok se prijave za obavezni pripremni predškolski program podnose u periodu od marta do jula.

Podnošenje zahteva za prijem dece u obavezni pripremni predškolski program traje do kraja jula a nakon toga komisija će sistematizovati grupe a sklapanje ugovora biće realizovano u avgustu mesecu . Kruševac se svrstava u red gradova gde ne postoji lista čekanja za upis dece u vrtić.

Roditelji mogu podneti zahtev elektronskim putem preko portala e-Uprave ili lično u vrtiću „Neven“, gde mogu dobiti sve potrebne informacije o proceduri upisa, potrebnoj dokumentaciji i terminima za sklapanje ugovora. Za sve dodatne informacije, roditelji se mogu obratiti Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“.

By Goran Nikolić

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