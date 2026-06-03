Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

„VOLIM REKU, A TI?“ – ODRŽANA EKOLOŠKA AKCIJA NA JEZERU ĆELIJE

ByGoran Nikolić

jun 2, 2026

U okviru projekta “Volim reku, a ti?”, na jezeru Ćelije održana je ekološka akcija čišćenja jezera Ćelije koju je organizovala kompanija Henkel Srbija. Henkel Srbija je društveno odgovorna kompanija. U Kruševcu se nalazi njihova vodeća fabrika i logistički centar pa su samim tim za Henkel , Kruševac i okolina od posebne važnosti.

Kompanija Henkel u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Srbije 2020. godine pokrenula je ekološki projekat pod nazivom „Volim reku, a ti?“ koji obuhvata akcije čišćenja reka i jezera širom Srbije u cilju očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite vodnih resursa.

U okviru projekta na akvatorijumu jezera Ćelije realizovana je sedma po redu Eko akcija koja je organizovana je u saradnji sa JКP „Vodovod – Кruševac“, krovnom ronilačkom organizacijom SOPAS i ronilačkim klubom „Viking“. Koliki je značaj jezera Ćelije govori podatak sa se sa ovog jezera zdravom pijaćom vodom sbnabdeva oko 150 000 stanovnika.Kruševački Vodovod u cilju očuvanja i zaštite jezera u kontinuitetu sprovodi ili učestvuje u eko akcijama. Akcija je imala za cilj uklanjanje otpada iz jezera i sa njegovih obala, ali i podizanje svesti o značaju očuvanja životne sredine.

Učesnici Eko akcije uklanjali su otpad sa dna jezera, užeg i šireg priobalja, kao i prikupljanje različitog otpada koji su neodgovorni pojedinci ostavili na ovom prostoru. Da podsetimo, u proteklih šest sezona Henkel Srbija sa partnerima na projektu realizovala je preko 30 akcija u kojima je prikupljena velika količina otpada sa vodenih površina.Sa ovakvim akcijama nastaviće se i u narednom periodu širom Srbije.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ OBAVEŠTAVA DA NEMA LISTE ČEKANJA ZA UPIS DECE U VRTIĆ

jun 2, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA 25. MANIFESTACIJA „HORIZONTI KONOPLJARE“ U ČITLUKU

jun 2, 2026 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

FUDBALERI „PALESTRE“ OSVOJILI TREĆE MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

jun 1, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ OBAVEŠTAVA DA NEMA LISTE ČEKANJA ZA UPIS DECE U VRTIĆ

02.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA 25. MANIFESTACIJA „HORIZONTI KONOPLJARE“ U ČITLUKU

02.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

„VOLIM REKU, A TI?“ – ODRŽANA EKOLOŠKA AKCIJA NA JEZERU ĆELIJE

02.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

FUDBALERI „PALESTRE“ OSVOJILI TREĆE MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

01.06.2026. Goran Nikolić