„VOLIM REKU, A TI?“ – ODRŽANA EKOLOŠKA AKCIJA NA JEZERU ĆELIJE

U okviru projekta “Volim reku, a ti?”, na jezeru Ćelije održana je ekološka akcija čišćenja jezera Ćelije koju je organizovala kompanija Henkel Srbija. Henkel Srbija je društveno odgovorna kompanija. U Kruševcu se nalazi njihova vodeća fabrika i logistički centar pa su samim tim za Henkel , Kruševac i okolina od posebne važnosti.

Kompanija Henkel u saradnji sa Savezom organizacija podvodnih aktivnosti Srbije 2020. godine pokrenula je ekološki projekat pod nazivom „Volim reku, a ti?“ koji obuhvata akcije čišćenja reka i jezera širom Srbije u cilju očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite vodnih resursa.

U okviru projekta na akvatorijumu jezera Ćelije realizovana je sedma po redu Eko akcija koja je organizovana je u saradnji sa JКP „Vodovod – Кruševac“, krovnom ronilačkom organizacijom SOPAS i ronilačkim klubom „Viking“. Koliki je značaj jezera Ćelije govori podatak sa se sa ovog jezera zdravom pijaćom vodom sbnabdeva oko 150 000 stanovnika.Kruševački Vodovod u cilju očuvanja i zaštite jezera u kontinuitetu sprovodi ili učestvuje u eko akcijama. Akcija je imala za cilj uklanjanje otpada iz jezera i sa njegovih obala, ali i podizanje svesti o značaju očuvanja životne sredine.

Učesnici Eko akcije uklanjali su otpad sa dna jezera, užeg i šireg priobalja, kao i prikupljanje različitog otpada koji su neodgovorni pojedinci ostavili na ovom prostoru. Da podsetimo, u proteklih šest sezona Henkel Srbija sa partnerima na projektu realizovala je preko 30 akcija u kojima je prikupljena velika količina otpada sa vodenih površina.Sa ovakvim akcijama nastaviće se i u narednom periodu širom Srbije.