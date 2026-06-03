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Društvo Vesti

ODRŽANA 25. MANIFESTACIJA „HORIZONTI KONOPLJARE“ U ČITLUKU

ByGoran Nikolić

jun 2, 2026

U Čitluku se svake godine svečano obeležava seosla slava – drugi dan Svete Trojice, tim povodom juče je, po 25. put,  održana manifestacija „Horizonti konopljare“.

Tradicionalna kulturno umetnicka manifestacija „Horizonti konopljare“ već četvrt veka se organizuje u čast seoske slave Svete Trojice i svake godine okuplja sve veći broj posetilaca.

Ni nestabilno vreme nije pokvarilo sinoćnu atmosferu u Čitluku. Naime, zbog kiše koja je padala tokom cele večeri, deo programa u okviru kog su nastupili izvođaci narodne muzike Zorica Marković i Srećko Krečar održan je  u Domu kulture ove mesne zajednice.

Manifestacija koja svake godine okupi više hiljada posetilaca, dobila je ime po arheološkom nalazištu iz doba neolita u selu Čitluk, u ataru zvanom Konopljara.

Inace. Čitluk je jedna od retkih Mesnih zajednica koja organizuje više većih manifestacija godišnje, pored Horizonta konopljare, u ovom selu se održava “Fijakerijada“, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca, a takođe privode se kraju radovi na rekonstruciji mini Zoovrta u koji će se, nakon otvaranja, useliti i nove životinje, najavio je Boban Kostić i pozvao sve zainteresovane da se prijave za 2. po redu Nacionalnu izložbu pasa svih rasa, koja će se održati 27. juna u Čitluku.

By Goran Nikolić

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