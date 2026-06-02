FUDBALERI „PALESTRE“ OSVOJILI TREĆE MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

U okviru Evropske nedelje fudbala održano je Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u subotu 30. maja 2026. godine u Vranju. Učešće je uzelo 8 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i „Palestra“ iz Kruševca.

Fudbaleri Palestre osvojili su treće mesto u sledećem sastavu: Bojan Đorđević, Mihajlo Živković, Uroš Budimčić, Nemanja Aljeti, Andrija Dačić, Miroslav Alić i Mateja Marković u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mališe Vasiljković. 1 mesto zauzela je ekipa iz Vranje, a 2 mesto Jabuka.

Zadovoljni smo postignutim rezultatima jer su fudbaleri pokazali požrtvovane i izdržljive igre, boreći se do poslednjeg atoma snage.

Pripremamo se za predstojeće takmičenje, Nacionalne igre Specijalne Olimpijade Srbije koje će biti održane od 11.-14.06.2026. u Kragujevcu, kažu u kruševačkoj „Palesti“.