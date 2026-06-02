Jefimija TV, Kruševac

Društvo Sport Vesti

FUDBALERI „PALESTRE“ OSVOJILI TREĆE MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

ByGoran Nikolić

jun 1, 2026

U okviru Evropske nedelje fudbala održano je Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u subotu 30. maja 2026. godine u Vranju. Učešće je uzelo 8 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i „Palestra“ iz Kruševca.

Fudbaleri Palestre osvojili su treće mesto u sledećem sastavu: Bojan Đorđević, Mihajlo Živković, Uroš Budimčić, Nemanja Aljeti, Andrija Dačić, Miroslav Alić i Mateja Marković u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mališe Vasiljković. 1 mesto zauzela je ekipa iz Vranje, a 2 mesto Jabuka.

Zadovoljni smo postignutim rezultatima jer su fudbaleri pokazali požrtvovane i izdržljive igre, boreći se do poslednjeg atoma snage.

Pripremamo se za predstojeće takmičenje, Nacionalne igre Specijalne Olimpijade Srbije koje će biti održane od 11.-14.06.2026. u Kragujevcu, kažu u kruševačkoj „Palesti“.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OTVOREN DRUGI UPISNI ROK ZA ŠKOLOVANJE U VOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

jun 1, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM LICA IZ GRAĐANSTVA U RADNI ODNOS U UPRAVI ZA VOJNO ZDRAVSTVO

jun 1, 2026 Goran Nikolić
Kultura Vesti

STRUČNO VOĐENJE KROZ IZLOŽBU: AKVIZICIJE 2023–2026. I PREDSTAVLJANJE KATALOGA / KNJIGE PROJEKTA UMETNIČKE GRUPE DISTRUKTURA – POSSIBILITY OF THE SUBLIME/ MOGUĆNOST UZVIŠENOG

jun 1, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Sport Vesti

FUDBALERI „PALESTRE“ OSVOJILI TREĆE MESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

01.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVOREN DRUGI UPISNI ROK ZA ŠKOLOVANJE U VOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

01.06.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM LICA IZ GRAĐANSTVA U RADNI ODNOS U UPRAVI ZA VOJNO ZDRAVSTVO

01.06.2026. Goran Nikolić
Kultura Vesti

STRUČNO VOĐENJE KROZ IZLOŽBU: AKVIZICIJE 2023–2026. I PREDSTAVLJANJE KATALOGA / KNJIGE PROJEKTA UMETNIČKE GRUPE DISTRUKTURA – POSSIBILITY OF THE SUBLIME/ MOGUĆNOST UZVIŠENOG

01.06.2026. Goran Nikolić