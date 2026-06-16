ODRŽANA JE SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA KRUŠEVCA

12. juna 2026. godine je održana 144. sednica po redu kojom je predsedavao gradonačelnik Ivan Manojlović, objavljeno je danas na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kruševca.

Na dnevnom redu je bilo više tačaka među kojima i više planskih dokumenata, odnosno, Odluka o izradi planova kao i samih planova.

Razmatrana je kao jedna od najvažnijih tačaka Rebalans budžeta grada Kruševca za 2026.godinu o čemu je na samoj sednici vođena konstuktivna diskusija, kao i izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Takođe su utvrđene dve Odluke i to Odluka o podizanju biste Bori Mihailoviću, jednom od osnivača Kruševačkog pozorišta kao i istaknutom radniku u oblasti kulture koji je svojim doprinosom zadužio grad Kruševac i Dragiju Nestoroviću nekadašnjem gradonačelniku grada Kruševca.

Razmatrana je i Odluka o dodeljivanju nagrada i priznanja grada Kruševca kao i imenovanje pojedinih školskih odbora.

DNEVNI RED

Usvajanje zapisnika sa 143.sednice

Nacrt Odluke o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2026.godinu.Izvestilac: Odeljenje za finansije Nact Izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2026.godinu.Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune plana detaljne regulacije „Mudrakovac 4“ u delu kp.br. 316/9 KO Mudrakovac. Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Cara Lazara -Balšićeva“ u Kruševcu u delu kat.parcela br.2485/1, 2485/2, 2489/2, 2489/3 sve KO Kruševac sa kontaktnim parcelama.Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o izradi izmene i dopune PDR „Bivolje 4“ u delu urbanističkih podcelina 3.2.2.A. i 3.2.2.B.Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „Naselje Ćelije“.Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o donošenju izmene i dopune PGR „Istok 4“ u Kruševcu u delu katastarskih parcela br. 2724/2, 2724/3, 2724/4, 2724/5, 2724/6, 2724/7 i 2729, sve K.O. Dedina . Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Velika Lomnica“ u Kruševcu. Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „Groblje u Ribaru “.Izvestilac: Glavni urbanista Predlog Rešenja kojim se otuđuje iz javne svojine grada Kruševca građevinsko zemljište neporednom pogodbom kp.br.2453/61 KO Kruševac površine 36m2 Aleksić Srđanu iz Kruševca sa naknadom.Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove Predlog Rešenja kojim se otuđuje iz javne svojine grada Kruševca građevinsko zemljište neposrednom pogodobom i to kp.br.2324/11 KO Kruševac površine 17m2 Stevanović Miroljubu, Mirjani i Marku iz Kruševca sa naknadom.Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove. Predlog Odluke o usvajanju teksta Aneksa VI Ugovora o JPP bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem II br.404-246 od 01.04.2021.godine.Izvestilac: Odeljenje za stambeno komunalne i imovinsko pravne poslove Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac br.6995 od 04.06.2026.godine kojom se vrši izmena i dopuna cenovnika za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca.Izvestilac: JKP Kruševac Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP Kruševac br.6996 od 04.06.2026.godine kojom se vrši izmena i dopuna cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanja javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda.Izvestilac: JKP Kruševac Predlog Odluke o postavljanju biste Dragiju Nestoroviću. Izvestilac: Narodni muzej

Materijal će vam biti dostavljen na sednici

Predlog Odluke o postavljanju biste Borislavu Bori Mihajloviću. Izvestilac: Narodni muzej

Materijal će vam biti dostavljen na sednici

Predlog Rešenja kojim se utvrđuje cena usluge „Pomoć u kući“ za odrasla i starija lica u visini od 105 dinara po jednom satu.Izvestilac: Odeljenje za društvene delatnosti Predlog Rešenja o izboru Programa i Projekata od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševac u 2026.godini.Izvestilac: Odeljenje za društvene delatnosti Predlog Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za ocenu izveštaja o strateškoj proceni uticaja planova i programa na životnu sredinu. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na uputstvo i kruterijume za izbor korisnika sredstava programa „Samozapošljavanje“ br.1/26 od 08.06.2026.godine. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na uputstvo i kruterijume za izbor korisnika sredstava programa „Nova radna mesta“ br.2/26 od 08.06.2026.godine. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na uputstvo i kruterijume za izbor korisnika sredstava programa „Stručna praksa“ br.3/26 od 08.06.2026.godine. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na uputstvo i kruterijume za izbor korisnika sredstava programa „Javni radovi“ br.4/26 od 08.06.2026.godine. Izvestilac: Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Predlog Odluke o dodeljivanju Nagrada i Priznanja grada Kruševca. Izvestilac:Odeljenje za poslove organa Grada Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje.Izvestilac:Odeljenje za poslove organa Grada Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Kruševca. Izvestilac:Odeljenje za poslove organa Grada Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole ,,Vuk Karadžić,,u Kruševcu. Izvestilac:Odeljenje za poslove organa Grada Predlog Rešenja o imenovanju Predsednika i članova Komisije za izradu predloga Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.Izvestilac: Odeljenje za investicije.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs