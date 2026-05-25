MUZIČKO TAKMIČENJE RITAM EVROPE OKUPILO MLADE I TALENTOVANE IZVOĐAČE IZ CELOG REGIONA

Sinoć je u Derventi održano veliko finale internacionalnog muzičkog takmičenja Ritam Evrope, koje je okupilo mlade i talentovane izvođače iz različitih gradova regiona. Među učesnicima bila je i ekipa koja je predstavljala grad Kruševac, dostojno braneći boje svog grada na jednom od najpoznatijih muzičkih takmičenja za mlade.

Publika je imala priliku da uživa u odličnim nastupima, bogatom scenskom programu i sjajnoj atmosferi koja je obeležila finalno veče ovogodišnjeg takmičenja.

Ovogodišnji pobednik je Budva, koja je nastupila sa pesmom „Euphoria“, predstavljajući Švedsku. Njihov energičan nastup i odlična interpretacija doneli su im prvo mesto i ovacije publike.

Ekipa iz Kruševca svojim nastupom pokazala je talenat, energiju i timski duh, predstavljajući svoj grad na najbolji mogući način.