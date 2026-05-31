Jefimija TV, Kruševac

Ekonomija Vesti

NAREDNIH NEDELJU DANA, CENA LITRA EVRODIZELA BIĆE 222, A BENZINA 196 DINARA

ByGoran Nikolić

maj 29, 2026

U odnosu na prethodnih sedam dana, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo – cena litra evrodizela biće 222, a benzina 196 dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

GRADSKOM LITIJOM U ČAST SVETE TROJICE, SA SVEŠTENSTVOM I UZ UČEŠĆE VELIKOG BROJA KRUŠEVLJANA, PROSLAVLJENA JE SLAVA KRUŠEVCA

maj 31, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOPLO, ALI I KIŠA SA GRMLJAVINOM POČETKOM SEDMICE, STABILIZACIJA VREMENA OD PETKA

maj 31, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVORENI KONKURSI ZA SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE – 72. BRIGADU ZA SPECIJALNE OPERACIJE I 63. PADOBRANSKU BRIGADU

maj 31, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

GRADSKOM LITIJOM U ČAST SVETE TROJICE, SA SVEŠTENSTVOM I UZ UČEŠĆE VELIKOG BROJA KRUŠEVLJANA, PROSLAVLJENA JE SLAVA KRUŠEVCA

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

TOPLO, ALI I KIŠA SA GRMLJAVINOM POČETKOM SEDMICE, STABILIZACIJA VREMENA OD PETKA

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

OTVORENI KONKURSI ZA SPECIJALNE JEDINICE VOJSKE SRBIJE – 72. BRIGADU ZA SPECIJALNE OPERACIJE I 63. PADOBRANSKU BRIGADU

31.05.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U CENTRU KRUŠEVCA U NEDELJU ZBOG GRADSKE LITIJE

30.05.2026. Goran Nikolić