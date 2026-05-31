NAREDNIH NEDELJU DANA, CENA LITRA EVRODIZELA BIĆE 222, A BENZINA 196 DINARA

U odnosu na prethodnih sedam dana, evrodizel je pojeftinio za tri dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo – cena litra evrodizela biće 222, a benzina 196 dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.