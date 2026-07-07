PLAKAT PROTIV ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KRUŠEVCU OSUDIO I GRAD KRUŠEVAC:

Povodom plakata neprimerenog i diskriminatornog sadržaja, koji je nepoznato lice postavilo na javnoj površini u Kruševcu, Grad Kruševac najoštrije osuđuje svaki vid poziva na diskriminaciju, širenje mržnje i podsticanje podela među ljudima, objavljeno je na sajtu Grada. Podsećamo, plakat protiv albanske nacionalne manjine u Kruševcu, pre nekoliko dana je osvanuo ispred jedne kruševačke pekare, čiji je vlasnik pripadnik albanske nacionalnosti. Lepljenje plakata, koji poziva da se ne kupuju proizvodi u pekari čiji je vlasnik Albanac, ranije su osudili kruševačka opozicija i Udruženja građana.

U saopštenju koje je objavljeno na portalu krusevac.ls.gov.rs se navodi sledeće: „Kruševac je oduvek bio grad siguran za sve koji su u njemu rođeni, ali i grad dobrih domaćina za sve koji su u njega došli da žive, rade ili ga posete. Vekovima smo gradili duh međusobnog poštovanja, tolerancije i suživota, zbog čega ovakvi pojedinačni postupci ne predstavljaju ni Kruševac ni Kruševljane. Želimo jasno da poručimo da pozivi na diskriminaciju, netrpeljivost i podele nikada nisu bili, niti će biti stav Grada Kruševca i njegovih građana. Smatramo da je reč o činu pojedinca, odnosno pokušaju da se bez ikakvog razloga unese razdor među građane i naruši ugled koji Kruševac i Kruševljani uživaju kao ljudi koji poštuju različitosti i svakog čoveka. Pozivamo nadležne državne organe da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzmu sve neophodne mere kako bi se u najkraćem roku otkrio počinilac, utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i rasvetlili motivi ovakvog postupanja. Grad Kruševac će i ubuduće ostati dosledan politici očuvanja mira, bezbednosti, međusobnog uvažavanja i zajedništva, jer su to vrednosti po kojima je naš grad prepoznatljiv i na kojima će nastaviti da gradi svoju budućnost.“