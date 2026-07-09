PLANIRANO OPREMANJE SENZORNIH SOBA U VRTIĆIMA „NEVEN“ I „ZVONČIĆ“ U КRUŠEVCU

U Predškolskoj ustanovi “Nata Veljković” održana je promocija projekta Pokretanje i promovisanje usluge Centar za rani razvoj „Ljubav“, kojim je predviđeno opremanje dve senzorne sobe u vrtićima „Neven“ i „Zvončić“ u Кruševcu, kao okosnice uspostavljanja nove usluge u okviru „Nate Veljković“ namenjene predškolskoj deci iz Кruševca, odnosno sa teritorije Rasinskog okruga. O ciljevima i implementaciji projekta govorile su profesor pedagogije Slobodanka Miladinović i prof. razredne nastave Daliborka Živković, stručne saradnice na projektu.

Osnovni cilj programa koji predlaže humanitarna organizacija “Graditelji mira” je pokretanje i promovisanje usluge Centar za rani razvoj, opremanje prostora i implementacija programa unapređivanja pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta i mera podrške porodici.

Za ovu namenu, po projektu, do sada su nabavljeni oprema i nameštaj u vidu 6 senzornih cevi, 30 dečijih stolova, 100 stolica, dve pokretne biblioteke i 10 stručnjaka, ukupno za oba vrtića.

Održane su i dve, od planiranih 24 pratećih radionica za decu. Ukupna vrednost opreme i ostalih troškova projekta, za njegovo šestomesečno sprovođenje, iznosi 2.900.000,00 dinara. Sva sredstva su obezbeđena iz budžeta Ministarstva za brigu o porodici demografiju.

Humanitarna organizacija „Graditelji mira“ uz pomoć ministrstva sprovodi još jedan projekat “Deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice – naša briga naša odgovornost”, u partnerstu sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje„Veselin Nikolić“ iz Кruševca, a u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom. Zvanična prezentacija ovog projekta, zbog njegove specifičnosti.