Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

PLANIRANO OPREMANJE SENZORNIH SOBA U VRTIĆIMA „NEVEN“ I „ZVONČIĆ“ U КRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

jul 8, 2026

U Predškolskoj ustanovi “Nata Veljković” održana je promocija projekta Pokretanje i promovisanje usluge Centar za rani razvoj „Ljubav“, kojim je predviđeno opremanje dve senzorne sobe u vrtićima „Neven“ i „Zvončić“ u Кruševcu, kao okosnice uspostavljanja nove usluge u okviru „Nate Veljković“ namenjene predškolskoj deci iz Кruševca, odnosno sa teritorije Rasinskog okruga. O ciljevima i implementaciji projekta govorile su profesor pedagogije Slobodanka Miladinović i prof. razredne nastave Daliborka Živković, stručne saradnice na projektu.

Osnovni cilj programa koji predlaže humanitarna organizacija “Graditelji mira” je pokretanje i promovisanje usluge Centar za rani razvoj, opremanje prostora i implementacija programa unapređivanja pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta i mera podrške porodici.

Za ovu namenu, po projektu, do sada su nabavljeni oprema i nameštaj u vidu 6 senzornih cevi, 30 dečijih stolova, 100 stolica, dve pokretne biblioteke i 10 stručnjaka, ukupno za oba vrtića.

Održane su i dve, od planiranih 24 pratećih radionica za decu. Ukupna vrednost opreme i ostalih troškova projekta, za njegovo šestomesečno sprovođenje, iznosi 2.900.000,00 dinara. Sva sredstva su obezbeđena iz budžeta Ministarstva za brigu o porodici demografiju.

Humanitarna organizacija „Graditelji mira“ uz pomoć ministrstva sprovodi još jedan projekat “Deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice – naša briga naša odgovornost”, u partnerstu sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje„Veselin Nikolić“ iz Кruševca, a u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom. Zvanična prezentacija ovog projekta, zbog njegove specifičnosti.

 

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

OBJAVLJEN JOŠ JEDAN APEL POLJOPRIVREDNICIMA DA NE PALE STRNJIKU ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA

jul 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL OD 12. DO 19. JULA U VRNJAČKOJ BANJI

jul 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAKAT PROTIV ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KRUŠEVCU OSUDIO I GRAD KRUŠEVAC:

jul 6, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

OBJAVLJEN JOŠ JEDAN APEL POLJOPRIVREDNICIMA DA NE PALE STRNJIKU ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL OD 12. DO 19. JULA U VRNJAČKOJ BANJI

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLANIRANO OPREMANJE SENZORNIH SOBA U VRTIĆIMA „NEVEN“ I „ZVONČIĆ“ U КRUŠEVCU

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAKAT PROTIV ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KRUŠEVCU OSUDIO I GRAD KRUŠEVAC:

06.07.2026. Goran Nikolić