REALIZOVANA AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U ORGANIZACIJI SNS KRUŠEVAC

Tokom kalendarske godine, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu organizuje redovne, a po potrebi i vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi. Danas je realizovana druga redovna akcija u ovoj godini. Inače, u toku godine GO SNS Kruševac realizuje ukupno tri redovne i to u martu, julu i decembru, na kojima se prikupi veliki broj jedinica ove dragocene tečnosti.

U zavisnosti od potreba, akcije se organizuju u svim odborima naprednjaka u Rasinskom okrugu, a glavni motiv je pomoć onima kojima je najpotrebnija. Današnjoj akciji odazvao se veći broj članova i simpatizera SNS-a i građana.

Cilj ovih humanitarnih akcija je kontinuirano obezbeđivanje dovoljnih količina krvi za sve pacijente u Srbiji kojima je transfuzija krvi neophodna.