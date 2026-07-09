Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

OBJAVLJEN JOŠ JEDAN APEL POLJOPRIVREDNICIMA DA NE PALE STRNJIKU ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA

ByGoran Nikolić

jul 8, 2026

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovalo je danas na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru. U saopštenju se ističe da ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.

U uslovima visokih temperatura, suše i pojačanog rizika od požara, čak i najmanji plamen može dovesti do požara velikih razmera. Vatra se sa njiva veoma brzo širi na okolne useve, voćnjake, šume, stambene i privredne objekte, ostavljajući za sobom nesagledive posledice.

Pored neposredne opasnosti od požara, paljenje strnjike nanosi trajnu štetu poljoprivrednom zemljištu – uništavaju se organska materija, humus i korisni mikroorganizmi koji predstavljaju osnovu plodnosti zemljišta, što dovodi do smanjenja prinosa, degradacije i povećane erozije zemljišta.

Neophodno je da svi poljoprivrednici pokažu maksimalnu odgovornost i da prilikom uklanjanja žetvenih ostataka ne koriste vatru, već da primenjuju bezbedne i održive načine njihovog zbrinjavanja.

Zakonima o zaštiti od požara i o poljoprivrednom zemljištu propisane su novčane kazne za paljenje strnjike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Pored novčanih sankcija, poljoprivredna gazdinstva koja prekrše propise mogu izgubiti pravo na podsticaje, u skladu sa važećim propisima.

Svako paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili biljnog otpada, koje je zakonom zabranjeno, potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačkoj jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192, kako bi se sprečile nesagledive posledice, zaštitili ljudski životi i sačuvala imovina.

Postoje i bezbedni i održivi načini upravljanja žetvenim ostacima, poput njihovog zaoravanja ili kompostiranja, čime se čuva plodnost zemljišta, povećava sadržaj organske materije i doprinosi dugoročno održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Svako neodgovorno paljenje može imati nesagledive posledice. Ne palite strnjiku, čuvajmo njive, zaštitimo ljudske živote i sačuvajmo plodno zemljište za buduće generacije.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti Zabava

MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL OD 12. DO 19. JULA U VRNJAČKOJ BANJI

jul 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLANIRANO OPREMANJE SENZORNIH SOBA U VRTIĆIMA „NEVEN“ I „ZVONČIĆ“ U КRUŠEVCU

jul 8, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAKAT PROTIV ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KRUŠEVCU OSUDIO I GRAD KRUŠEVAC:

jul 6, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

OBJAVLJEN JOŠ JEDAN APEL POLJOPRIVREDNICIMA DA NE PALE STRNJIKU ZBOG OPASNOSTI OD POŽARA

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti Zabava

MEĐUNARODNI VRNJAČKI KARNEVAL OD 12. DO 19. JULA U VRNJAČKOJ BANJI

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLANIRANO OPREMANJE SENZORNIH SOBA U VRTIĆIMA „NEVEN“ I „ZVONČIĆ“ U КRUŠEVCU

08.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLAKAT PROTIV ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KRUŠEVCU OSUDIO I GRAD KRUŠEVAC:

06.07.2026. Goran Nikolić