POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR BEZBEDNOSTI HRANE TOKOM LETNJE SEZONE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da nastavlja pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci radi zaštite zdravlja potrošača.

Zdravlje građana nema alternativu, a cilj Ministarstva je da preventivnim delovanjem, redovnim kontrolama i doslednom primenom zakona obezbedi da svaki proizvod koji stiže do potrošača bude bezbedan. Inspekcijski nadzor nije usmeren samo na sankcionisanje nepravilnosti već, pre svega, na prevenciju i podizanje standarda bezbednosti hrane.

Građani, tokom perioda visokih temperatura budu posebno oprezni prilikom kupovine, transporta i čuvanja lako kvarljivih namirnica. Kupovinu treba obavljati isključivo u registrovanim objektima, pažljivo proveravati deklaraciju, rok upotrebe i uslove čuvanja proizvoda, a rashlađene i zamrznute namirnice što pre odložiti u frižider ili zamrzivač.

Uprava za veterinu poziva sve proizvođače i prodavce hrane da tokom perioda visokih temperatura dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti hrane, održavaju visok nivo higijene proizvodnih prostorija i opreme.

Takođe, potrebno je da redovno sprovode analize bezbednosti proizvoda, obezbede potpunu sledljivost sirovina i gotovih proizvoda, kao i neprekidan hladni lanac tokom proizvodnje, skladištenja i transporta, jer i kratkotrajno odstupanje od propisanih temperaturnih režima može ugroziti bezbednost proizvoda.

Visoke temperature značajno ubrzavaju razmnožavanje mikroorganizama koji mogu dovesti do kvarenja hrane i povećanja rizika od bolesti koje se prenose hranom.

Posebno su osetljive lako kvarljive namirnice koje zahtevaju čuvanje na kontrolisanoj temperaturi, kao što su sveže meso, proizvodi od mesa, mleko i mlečni proizvodi, riba, jaja, gotova jela i druga rashlađena ili zamrznuta hrana.

Ministarstvo će i tokom narednog perioda nastaviti sa preventivnim aktivnostima i pojačanim inspekcijskim kontrolama, kako bi se očuvao visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i obezbedila maksimalna zaštita zdravlja potrošača.