Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR BEZBEDNOSTI HRANE TOKOM LETNJE SEZONE

ByGoran Nikolić

jul 6, 2026

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da nastavlja pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci radi zaštite zdravlja potrošača.

Zdravlje građana nema alternativu, a cilj Ministarstva je da preventivnim delovanjem, redovnim kontrolama i doslednom primenom zakona obezbedi da svaki proizvod koji stiže do potrošača bude bezbedan. Inspekcijski nadzor nije usmeren samo na sankcionisanje nepravilnosti već, pre svega, na prevenciju i podizanje standarda bezbednosti hrane.

Građani, tokom perioda visokih temperatura budu posebno oprezni prilikom kupovine, transporta i čuvanja lako kvarljivih namirnica. Kupovinu treba obavljati isključivo u registrovanim objektima, pažljivo proveravati deklaraciju, rok upotrebe i uslove čuvanja proizvoda, a rashlađene i zamrznute namirnice što pre odložiti u frižider ili zamrzivač.

Uprava za veterinu poziva sve proizvođače i prodavce hrane da tokom perioda visokih temperatura dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti hrane, održavaju visok nivo higijene proizvodnih prostorija i opreme.

Takođe, potrebno je da redovno sprovode analize bezbednosti proizvoda, obezbede potpunu sledljivost sirovina i gotovih proizvoda, kao i neprekidan hladni lanac tokom proizvodnje, skladištenja i transporta, jer i kratkotrajno odstupanje od propisanih temperaturnih režima može ugroziti bezbednost proizvoda.

Visoke temperature značajno ubrzavaju razmnožavanje mikroorganizama koji mogu dovesti do kvarenja hrane i povećanja rizika od bolesti koje se prenose hranom.

Posebno su osetljive lako kvarljive namirnice koje zahtevaju čuvanje na kontrolisanoj temperaturi, kao što su sveže meso, proizvodi od mesa, mleko i mlečni proizvodi, riba, jaja, gotova jela i druga rashlađena ili zamrznuta hrana.

Ministarstvo će i tokom narednog perioda nastaviti sa preventivnim aktivnostima i pojačanim inspekcijskim kontrolama, kako bi se očuvao visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i obezbedila maksimalna zaštita zdravlja potrošača.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SVEČANO OBELEŽEN 5. ROĐENDAN ZABAVNOG PARKA „ŠARENGRAD“

jul 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRADSKI ODBOR SNS-a U KRUŠEVCU ORGANIZOVAO VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ČITLUKU

jul 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

jul 5, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR BEZBEDNOSTI HRANE TOKOM LETNJE SEZONE

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SVEČANO OBELEŽEN 5. ROĐENDAN ZABAVNOG PARKA „ŠARENGRAD“

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRADSKI ODBOR SNS-a U KRUŠEVCU ORGANIZOVAO VELIKI SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U ČITLUKU

06.07.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

UGLAVNOM PROMENLJIVO, ALI TOPLO TOKOM NEDELJE. KIŠA NAJAVLJENA SAMO U PONEDELJAK

05.07.2026. Goran Nikolić