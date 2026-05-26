TRAYAL KORPORACIJA UČESNIK MEĐUNARODNOG SAJMA KOPNENE I VAZDUŠNO-KOPNENE ODBRANE

Goran Nikolić

maj 25, 2026

Od 15. do 19. juna Trayal korporacija učestvovaće  na sajmu u Parizu, vodećem međunarodnom sajmu kopnene i vazdušno-kopnene odbrane i bezbednosti na svetu.

Kruševačka Trayal korporacija učestvovaće, od 15. do 19. juna na prestižnom sajmu jurosatori – Eurosatory 2026 u Parizu, priznatom kao vodeći i najveći međunarodni sajam kopnene i vazdušno-kopnene odbrane i bezbednosti na svetu.

Posetioci i stručnjaci iz industrije imaće priliku da istraže odabrani portfolio naprednih, pouzdanih i na terenu dokazanih proizvoda, uključujući:

  • Mine za dronove
    • Razne vrste ručnih bombi
    • Termobarična rešenja za granate
    • Zaštitne maske
    • Specijalizovana zaštitna oprema i odeća za vojne i policijske snage

Sa preko 130 godina industrijske tradicije i stručnosti, Trayal nastavlja da razvija visoko efikasna i inovativna rešenja prilagođena stalnim zahtevima modernih odbrambenih i bezbednosnih operacija.

Eurosatory 2026 biće prilika za susrete sa partnerima, profesionalcima i delegacijama iz celog sveta, kao i za predstavljanje potencijala srpske namenske industrije na međunarodnoj sceni.

Trayal korporacija će biti prisutna kao gostujući izlagač na štandu svog dugogodišnjeg partnera Jugoimport SDPR, u Hali 5A – Štand D190.

